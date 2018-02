Registro de chapa de Marina será apresentado hoje ao TSE

O PSL havia ameaçado deixar a coligação, formada ainda por PSB, PPS, PPL, PHS e PRP. O partido não participou da reunião realizada em Brasília ontem que referendou a composição da chapa formada por Marina e Albuquerque. De acordo com nota do PSB, no entanto, o PSL apresentou hoje decisão da Executiva Nacional pela permanência na coligação. A substituição da candidatura deve ser encaminhada ao ministro João Otávio de Noronha, no TSE, responsável pelo deferimento do registro da coligação e da chapa anterior.