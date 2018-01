Regina Duarte tira selfie em árvore durante protesto

RIO - A atriz Regina Duarte participou do protesto contra a presidente Dilma Rousseff na praia de Copacabana, zona sul do Rio. Ela publicou em seu perfil na rede Instagram fotos do ato. Em uma das imagens, Regina tira uma selfie em cima de uma árvore vestindo uma camisa e um boné amarelos e óculos escuros. Em outra foto, de uma enorme bandeira verde e amarela carregada por manifestantes na praia, Regina escreve a legenda "#copacabana #riodejaneiro #Brasil #vemprarua".

A atriz é elogiada pela maioria dos seguidores por ter ido ao ato. "Menina linda", diz uma fã. "Isso aí, Regina, a máscara do PT caiu", disse outro seguidor.

Regina Duarte protagonizou, durante a campanha presidencial de 2012, uma das mais comentadas propagandas do PSDB. No ano em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e José Serra (PSDB) disputavam a Presidência, afirmou: "Estou com medo. Faz tempo que eu não tinha esse medo. O Brasil nessa eleição corre o risco de perder toda a estabilidade que já foi conquistada", disse Regina na campanha de 2002. Ela concluiu a mensagem contando que votaria "sem medo" em Serra.