Região Serrana do RJ deve ter chuva até terça-feira

PAULO - A Região Serrana do Rio de Janeiro pode sofrer com mais chuvas, até terça-feira, 18. A previsão é do Climatempo, que informou, porém, que as áreas de instabilidade que deixam a Região Serrana Fluminense coberta de nuvens pesadas há uma semana começam a se dissipar.

Até o segundo dia da próxima semana, embora não chova o dia todo, ainda há risco de chuvas moderadas a fortes, em algumas horas. A partir de quarta-feira, 19, a previsão é de que a chuva diminua muito, ou mesmo pare, e a semana deve terminar com sol nas montanhas do Estado.

O tempo vai ficar instável em São Paulo e vai chover mais sobre o Sul de Minas Gerais, onde os volumes de chuva acumulados na primeira quinzena de janeiro já igualaram ou até superaram a média normal para o mês.

Áreas como a Grande São Paulo, Atibaia, Campinas, Sorocaba e Piracicaba, terão uma semana sujeita a chuvas fortes.