Reforma tributária será enviada nesta quinta ao Congresso O ministro da Fazenda, Guido Mantega, entregará a proposta de reforma tributária amanhã às 9h30 na Câmara dos Deputados e às 10h30 no Senado Federal. O horário foi divulgado hoje pela assessoria de imprensa da pasta. Após a entrega, o Mantega deve dar uma entrevista coletiva na sede do ministério, para detalhar o teor da proposta. Depois de apresentar a proposta de reforma tributária aos líderes da base governista e da oposição, o governo apresentou hoje a proposta a empresários, no Palácio do Planalto. A chegada da reforma ao Congresso coincide com o clima de confronto entre governo e oposição por conta da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) Mista destinada a investigar o uso indevido dos cartões corporativos.