Reforma tributária é prioridade do governo, diz líder O líder do governo na Câmara, Henrique Fontana (PT-RS), afirmou hoje que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está empenhado na votação da reforma tributária e espera que ela seja votada na próxima semana. Segundo Fontana, os líderes do governo vão procurar representantes da oposição para tentar acelerar a votação da reforma tributária. O petista disse que neste momento de recuperação da economia, a reforma tributária pode ser responsável por um impacto de 0,5% no Produto Interno Bruto (PIB), por ano.