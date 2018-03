Reforma tributária começa no 2º semestre, segundo Maia O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), informou hoje que o governo federal deve enviar ao Congresso, até o início do segundo semestre, um conjunto de projetos que darão início à reforma tributária. Maia disse que os projetos visam, separadamente, acabar com a guerra fiscal entre os Estados, desonerar a folha de pagamentos, simplificar impostos e desonerar os setores exportadores, de bens de capital e coureiro-calçadista.