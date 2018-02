Reforma tributária: Bernardo cobra esforço do Congresso

Durante sua exposição na reunião do Conselho, Bernardo havia dito que tudo indicava que a reforma tributária não seria feita até 2010. "Com toda sinceridade, acho que dava para votar. Agora, o problema é que a cada dia fica mais difícil", disse o ministro, após a primeira parte da reunião. Segundo ele, se a reforma tributária ficar para 2011, ela só começará a ser implementada em 2013, já que esse processo é gradativo. "É um prejuízo muito grande para o País", afirmou. A reunião do CDES foi interrompida no começo da tarde para almoço, sem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que preferiu ficar no Palácio da Alvorada, para despachar somente agora á tarde, no Centro Cultural Banco do Brasil.