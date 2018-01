Reforma política é 'besteirada', diz prefeito do Rio Para o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a reforma política é uma "besteirada". "O problema do Brasil não tem nada a ver com sistema eleitoral", disse Paes, em evento organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em São Paulo. "Em primeiro lugar o problema é da impunidade", disse. Mesmo assim, afirmou que o modelo de voto por lista, por exemplo, vira "um jogo de caciques" e que, se tivesse que escolher, apontaria o modelo do voto distrital misto.