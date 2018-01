Reforma política deve ser aprovada este ano, diz Marta

Marta citou que, até o momento, houve consenso na Comissão de Reforma Política do Senado sobre o fim da reeleição, com mandato de cinco anos para presidente da República, governadores e prefeitos, e sobre novas datas de posse - dia 10 de janeiro para governador e prefeito e 15 de janeiro para presidente. Já o voto obrigatório continua e estão proibidas coligações nas eleições para o Legislativo.

Serra

Sobre as eleições de 2012 para prefeito de São Paulo, Marta acredita que o candidato do PSDB será o ex-governador José Serra. "Ele fará o que ele sempre fez: na última hora divulgará sua candidatura", previu. "E nós temos de nos preparar para o enfrentamento com o quadro mais forte que eles (do PSDB) têm."