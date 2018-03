Reforma no Senado propõe tirar poder de seu presidente Com a recomendação de "podar" parte dos poderes do presidente do Senado, será apresentada hoje a primeira proposta de reforma administrativa, quase dois anos depois da crise ética que desgastou a imagem da Casa e de seu presidente José Sarney (PMDB-AP), a partir da revelação pelo jornal O Estado de S. Paulo dos atos secretos editados para camuflar desmandos administrativos.