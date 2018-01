Reforma ministerial terá Mercadante na Casa Civil O anúncio oficial ainda não foi feito mas o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, já está participando nesta segunda-feira, 20, de reunião com a presidente Dilma Rousseff e com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na condição de futuro titular da Casa Civil. Mercadante ganhou a confiança de Dilma no ano passado e o sinal verde de Lula para cuidar da gerência do governo no lugar de Gleisi Hoffman, que volta ao Senado e disputará o governo do Paraná.