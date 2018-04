Reforma e agronegócio são incompatíveis, dizem líderes Todos os alvos das ações da Via Campesina, ontem, estavam relacionados de alguma forma a empreendimentos do agronegócio. A escolha teve um objetivo claro: mostrar que a reforma agrária e o agronegócio são incompatíveis - pelo menos na visão da Via e do MST. Segundo declarações das líderes das manifestações, o governo gasta com os ruralistas e com o apoio a empreendimentos estrangeiros o dinheiro que deveria destinar para a reforma agrária.