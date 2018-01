Reforma agrária: Estados estão preocupados com possíveis mudanças Secretários estaduais de agricultura manifestaram nesta quarta-feira ao ministro da Agricultura, Luís Carlos Guedes Pinto, preocupação em relação à proposta do governo de revisar os índices de produtividade da terra para fins de reforma agrária. O assunto tomou boa parte da primeira etapa da reunião. Em encontro fechado no auditório do ministério, Guedes lembrou que a agricultura evoluiu de forma significativa no período, o que leva o governo a propor a revisão dos índices, contou um secretário presente ao encontro. Mas o ministro admitiu que o assunto é "delicado" e que o governo não tomará uma decisão isolada. A revisão está sendo avaliada pela Casa Civil e qualquer proposta de mudança, disse Guedes Pinto aos secretários, será apresentada ao Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA). O CNPA é subordinado ao Ministério da Agricultura e reúne vários segmentos do governo e da iniciativa privada. Os índices hoje vigentes são de 1980, calculados a partir de dados de 1975.