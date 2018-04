Reforma agrária é mais que desapropriar terras, diz Lula

Ao discursar nesta sexta-feira, 13, no Assentamento Rosário, que fica no município de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a reforma agrária não se resume a desapropriar terras e assentar pessoas. "Não basta desapropriar, é preciso tornar aquela terra produtiva, ter crédito, levar assistência técnica, senão você apenas transfere a miséria da cidade para o campo", disse o presidente. Em Ceará-Mirim, Lula visitou um dos 18 assentamentos atendidos pelo Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável do Banco do Brasil. Nesses assentamentos, as famílias plantam frutas como mamão e banana, além de sementes para a produção de biodiesel. Os assentados têm ainda viveiros de peixes onde criam tilápias. As atividades do programa garantem às famílias uma renda mensal média de R$ 750. Em Ceará-Mirim, os créditos concedidos pelo Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável somam R$ 2,9 milhões. No discurso, Lula disse que vai levar como exemplo a todo o Brasil o modelo de produção que viu em Ceará-Mirim. "Tem assentamentos que ainda não conseguem ter uma produção organização como vocês aqui, porque predomina a visão da propriedade privada e da produção unilateral. Não é possível: esse modelo se esgotou, e vocês estão mostrando aqui a possibilidade de uma nova lógica."