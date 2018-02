Reforma administrativa preserva auxiliar de Sarney em cargo

A proposta de reforma administrativa do Senado elaborada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) contém um artigo que preserva no cargo o diretor da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita, considerado "braço direito" do presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP). Mesquita trabalha com Sarney há 25 anos. A Secretaria de Comunicação Social tem entre suas responsabilidades a TV Senado e a Rádio Senado.

Veja também:

Leia o projeto de reestruturação das diretorias do Senado

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reforma do Senado permite que salários superem teto

Senado adia execução da reforma administrativa

Casa volta atrás e proíbe assessores em Estados

Senado suspende pagamento de 88 funcionários

Sarney engaveta reformas prometidas para o Senado

De acordo com a reforma, só podem exercer cargos de diretoria servidores concursados do Senado. Mas, no artigo 415 do projeto - que contém 125 páginas e 416 artigos -, foi aberta uma exceção. Diz o artigo 415: "O cargo em comissão SF-03 (de livre provimento) de Diretor da Secretaria de Comunicação Social será transformado em Função Comissionada FC-4 (cargo só para concursados), de mesma denominação, após a exoneração do atual ocupante."

Isto quer dizer que apenas Fernando Cesar Mesquita poderá se manter na chefia de uma diretoria do Senado sem ser servidor de carreira da Casa.