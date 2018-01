Referência a Itamar criou problema para Serra A união do PSDB em torno da candidatura de José Serra a presidente da República é aparente. Sinais claros de que o partido não é o exemplo de coesão foram dado pelo governador do Ceará, Tasso Jereissati, e pelo ex-governador de Minas Gerais Eduardo Azeredo. ?Não vou percorrer o País com o Serra nem farei parte da coordenação da campanha porque tenho de cuidar da vida lá no Ceará?, afirmou Tasso, que relutou em participar da solenidade montada pelo PSDB. Ligado a Tasso, o ex-governador de Minas foi mais duro nas declarações sobre o comportamento político de Serra, que estaria tentando se aproximar do governador de Minas, Itamar Franco (PMDB): ?Serra terá de escolher entre o PSDB mineiro e o governador Itamar Franco?, afirmou ele. ?Se Serra quiser os votos, terá de ser conosco e não com Itamar?, reafirmou Azeredo. O ex-governador disse que deseja alertar Serra para que escolha boas companhias, porque, na sua opinião, ?Itamar é uma companhia indesejável?. Azeredo disse ainda que a união de Serra com Itamar é inconciliável com o PSDB mineiro. O ex-governador levou sua queixa a Tasso, numa conversa reservada da qual participou também o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, ainda no aeroporto, uma hora antes do lançamento da candidatura de Serra. As declarações de Azeredo causaram preocupação à cúpula do PSDB. Tanto é que o líder do partido na Câmara, Jutahy Júnior (BA), determinou ao deputado Carlos Mosconi (MG) que conversasse com Azeredo e tentasse acalmá-lo. ?Estamos tentando pôr panos quentes nesta questão?, afirmou Jutahy. Para ele, uma briga regional e momentânea não pode ofuscar o brilho do lançamento da candidatura de Serra. O secretário-geral do PSDB, deputado Márcio Fortes (RJ), disse que a declaração de Azeredo não tinha importância, porque não teria maiores repercussões. Tasso Jereissati, ao contrário de Jutahy e Fortes, avalizou a opinião de Azeredo. Para ele, antes de Serra levar sua campanha para as ruas é preciso que o PSDB solucione problemas como o de Minas Gerais, segundo colégio eleitoral do País. O presidente nacional do PSDB, deputado José Aníbal (SP), mostrou preocupação com a situação mineira e deu razão ao ex-governador. ?As questões regionais devem prevalecer e isso precisa ser administrado.? A citação de Itamar por Serra, no discurso em que o ministro se declarou candidato a presidente da República, também foi motivo de reclamação de Azeredo. ?Concordo com a menção, mas se por trás da citação houver um objetivo a mais, Serra está errado?, disse Azeredo. Para José Aníbal, no entanto, a referência feita por Serra ao ex-governador foi a demonstração de muita lucidez. No discurso, Serra lembrou que foi Fernando Henrique quem acabou com a inflação, graças ao convite de Itamar para que ele ocupasse o Ministério da Fazenda. Renata Covas, da Executiva Nacional tucana, responsável pelo lançamento da pré-candidatura de Tasso a presidente da República, em outubro, insistiu em dizer que o ato realizado nesta quinta-feira foi uma demonstração de união. ?Perdeu quem achava que o partido estava desunido, quem apostou na divisão.? Ela afirmou que fará campanha por Serra em São Paulo. ?Com certeza, estarei nas ruas para pedir votos para ele?, disse a filha do ex-governador Mario Covas. Brasília amanheceu com faixas alusivas a Serra em toda a Esplanada dos Ministérios e no caminho do Aeroporto Internacional até o Congresso. Diziam: ?José Serra é trabalho, é honestidade, é competência?. Um ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disse que as faixas significam propaganda eleitoral, vedada até julho. Segundo ele, se o TSE fosse provocado por algum partido adversário de Serra, certamente determinaria que o material fosse recolhido.