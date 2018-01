Reeleito, José Melo toma posse no Amazonas

No Amazonas o governador reeleito José Melo tomou posse na noite desta quinta-feira, 1º, no Centro de Convenções Vasco Vasques, ao lado da Arena da Amazônia.

Com 869.992 votos, o correspondente a 55,53% dos votos válidos, Melo e Henrique Oliveira bateram no segundo turno o senador Eduardo Braga (PMDB) e a deputada federal Rebeca Garcia, que tentavam voltar ao pode executivo estadual.

Natural do município de Eirunepé (a 2.417km de Manaus), o novo governador do Amazonas já foi deputado estadual duas vezes entre 1994 e 1998 e deputado federal em 2002. Sua vida pública começou em 1984 quando foi delegado do MEC no Amazonas. De 1980 a 1991 foi secretário de Educação do Amazonas. Em 1993, assumiu a secretaria de Educação de Manaus e em 1995 voltou à secretaria de Educação do Amazonas.

Eleito vice-governador em 2010 junto de Omar Aziz, assumiu o governo em abril de 2014, sendo reeleito no mesmo ano.