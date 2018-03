Reeleito, Fortunati toma posse em Porto Alegre

Neste segundo mandato, Fortunati também mantém a maioria na Câmara de Vereadores, com 22 parlamentares aliados, dentre os 36 empossados. O presidente da Câmara, Thiago Duarte, é de seu partido, o PDT.

Fortunati comanda a prefeitura de Porto Alegre desde a renúncia de José Fogaça (PMDB), em 2010, para concorrer ao governo do Estado. Para a disputa, o prefeito teve a seu favor o grande volume de obras em andamento para a Copa do Mundo, em 2014. A cerimônia na Prefeitura, com a posse do secretariado, está prevista para às 17 horas de hoje.