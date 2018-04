Reeleição em Taubaté marca nova fase política

A reeleição do prefeito Roberto Peixoto, candidato do PMDB com apoio do PT, em Taubaté, segundo maior colégio eleitoral do Vale do Paraíba, marca uma nova época na política da cidade. A disputa foi decidida voto a voto até os últimos minutos. Peixoto rompeu uma dinastia de 21 anos da família de Bernardo Ortiz (PSDB), que foi o candidato a vice na chapa do seu filho, o também tucano Ortiz Júnior. Para o prefeito, a vitória teve sabor especial - ele é desafeto político de Bernardo Ortiz Com a apuração praticamente concluída (99,56% do total), Peixoto assegurava a vitória com 33,49% dos votos. Em segundo vinha o candidato do PV, Padre Afonso Lobato, com 32,14%. Considerado um mito da política local e regional, Bernardo Ortiz ficou fora da disputa - Ortiz Júnior tinha recebido 30,97% , ou 1.751 votos a menos do que Padre Afonso. O candidato do PSOL, Fernando Borges, estava em quarto lugar, com pouco mais de 4.300 votos. A disputa entre os três candidatos foi acirrada, com diferença máxima de 0,6% entre eles. O desempenho do atual prefeito demonstra a mudança do perfil do eleitorado. Bernardo Ortiz governou a cidade pela primeira em 1986 e voltou ao cargo outras duas vezes, além de eleger seus três sucessores. Entre eles, o próprio Roberto Peixoto. "Eu vou continuar prefeito dessa cidade e estou muito feliz por isso", disse Peixoto. Na avaliação do cientista político Maurício Cardoso do Rego, da Universidade de Taubaté, isso demonstra que a cidade deixou de ter um perfil provinciano e de "coronelismo" . "Ficou bem claro a existência de três lideranças, uma carismática, outra política e outra religiosa com apelo político. Os resultados indicam que há uma evolução à medida que a cidade se expande economicamente, formando novos líderes e deixando grupos arcaicos de lado", afirmou Cardoso do Rego. INFLUÊNCIA Em Jacareí, o candidato do PT, Hamilton Ribeiro, conseguiu virar o quadro das pesquisas e saiu à frente do favorito, Maurício Haka, do DEM. O candidato contou com a força do depoimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, considerado fundamental pela militância. Somente em São José dos Campos que o presidente não conseguiu mudar o rumo da eleição, ainda que tenha discursado em favor do deputado estadual Carlinhos de Almeida, que ficou atrás do candidato tucano reeleito, Eduardo Cury (PSDB).