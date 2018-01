Reeleição de Lula é risco para o Congresso, diz Izar O maior risco de um segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria a falta de uma maioria no Congresso que obrigasse o governo a buscar mais uma vez a cooptação de políticos de outros partidos ou, diante de um insucesso dessa estratégia, colocar em prática uma tentativa de enfraquecimento do Congresso mediante ataques de apelo popular. A opinião é do presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Ricardo Izar (PTB-SP), que vê na política do presidente Lula traços do populismo aplicado pelo presidente Hugo Chávez na Venezuela. "Me preocupa se o presidente Lula tiver minoria no Congresso e tentar jogar o povo contra o Congresso Nacional", disse Izar, durante almoço realizado pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), em evento no Clube Monte Líbano, em São Paulo. Segundo o parlamentar, o presidente Lula tem características como uma "demagogia" e "padrão chavista" de se apresentar à população, ao manifestar que o atual governo prioriza políticas sociais aos mais pobres, incentivando segregação social no País. "Ainda acredito que o Parlamento que assumirá no próximo ano estará mais preparado, e o povo, com o aprendizado da crise política, também estará mais preparado para acompanhar a administração federal e o Congresso Nacional. Por isso, é difícil pensar numa crise institucional", ressalvou o parlamentar. Durante os debates, Izar chegou a ser indagado por empresários se o Brasil correria o risco de ingressar numa rota populista a partir do próximo ano, incorrendo na mesma cisão social e política deflagrada na Venezuela. Ele respondeu que não via esse risco porque, além de esperar melhor qualificação dos parlamentares e também de maior atenção da população brasileira, as instituições do País estão mais consolidadas democraticamente do que na Venezuela. Ao estimar que a bancada formada por PT e PCdoB na Câmara dos Deputados cairá dos cerca de 90 parlamentares para algo entre 50 e 60 legisladores, Izar insistiu que o presidente Lula precisará lançar mão "de um novo mensalão", ou de oferta de cargos, para fortalecer sua força no Congresso Nacional, apoiando-se em partidos como PMDB, PL, PP e parte do PTB. "O clima no Congresso será pesado, e vejo dificuldades para os partidos aceitarem essa proposta de coalizão. É imprevisível, portanto, sabermos quais serão as conseqüências, mas temo o que acontecerá se a base aliada for minoria absoluta", insistiu.