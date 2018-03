Reeleição de Graziano na FAO é 'enorme satisfação', afirma Dilma

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff disse neste sábado, 06, receber com "enorme satisfação" a reeleição de José Graziano da Silva ao cargo de diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Dilma enviou nota à imprensa, cumprimentando Graziano.

De acordo com a nota, a presidente afirmou que a decisão da ONU "comprova suas sólidas credenciais e importante contribuição para as políticas de combate à pobreza". Dilma reafirmou o apoio do governo brasileiro às iniciativas da FAO e sustentou que o programa Bolsa Família é uma referência internacional no combate à pobreza.

Graziano foi reconduzido ao cargo neste sábado, em Roma, para mandato que se estende de 31 de julho deste ano a 31 de julho de 2019.

Veja a nota de Dilma na íntegra:

"Recebo com enorme satisfação a decisão dos países membros da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) de reconduzir ao cargo de Diretor-Geral da entidade o brasileiro José Graziano da Silva.

A eleição de Graziano comprova suas sólidas credenciais e importante contribuição para as políticas de combate à pobreza, em especial o Programa Bolsa Família, que faz do Brasil referência internacional.

Cumprimento meu amigo José Graziano, reafirmando o apoio do governo brasileiro às iniciativas da FAO".