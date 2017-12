Reduzir salário mínimo para R$ 367 é impossível, diz relator O relator da proposta de Orçamento para 2007, senador Waldir Raupp (PMDB-RO), declarou na noite desta quinta-feira que considera impossível reduzir, como quer o governo, o valor proposta de reajuste do salário mínimo de R$ 375 para R$ 367. O valor de R$ 375 foi incluído pelo próprio governo na proposta orçamentária. Raupp reconheceu que houve uma redução das metas do Produto Interno Bruto (PIB) e do crescimento da economia, mas lembrou que o valor defendido pela Comissão Mista de Orçamento (R$ 375) já tinha sido anunciado e atualmente, nem o Congresso nem a comissão têm como voltar atrás. "Estamos afiando o discurso, vamos prosseguir até o final do relatório. Espero que o presidente Lula e a equipe econômica aceitem o valor de 375,00, tendo em vista que as centrais sindicais estão pedindo R$ 420,00, a Frente para o Salário Mínimo (do Congresso) quer R$ 400,00, e o PFL defende R$ 380.00. "Portanto, acho que R$ 375,00 seria o possível dentro do Orçamento", declarou o relator.