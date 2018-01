Redução de ministérios é preocupação constante do governo, diz Ministro da Defesa

BRASÍLIA - O ministro da Defesa, Jaques Wagner, afirmou nesta segunda-feira, 3, que, embora não tenha sido discutida na reunião da coordenação política desta manhã, a questão sobre a redução e a fusão de ministérios é um "preocupação constante" do atual governo. "Eu, pessoalmente, acho que é sempre positivo se fazer a racionalização da máquina, mas hoje não teve nenhuma discussão objetiva de fazer uma fusão", disse Wagner, em entrevista coletiva após o encontro. Para o ministro, tudo o que se puder fazer para a redução de custos é bem-vindo.

Com o objetivo de atender a apelos pelo enxugamento da máquina e redução de gastos públicos, a presidente Dilma Rousseff decidiu dar aval a um corte no número de ministérios - atualmente, o governo conta com 38 ministros. Conforme o Estado revelou em março, Dilma encomendou um estudo sobre a redução de pastas. Desde então, a discussão ganhou corpo no Palácio do Planalto, que pretende poupar do novo desenho os ministérios da área social, ligados a movimentos identificados com o PT.