Rede Sustentabilidade lança campanha online para pressionar Tribunal Eleitoral

Sem alcançar o número de assinaturas exigido pela lei para a criação de um partido, a Rede Sustentabilidade lançou uma campanha na internet, nesta quinta-feira, 26, para mostrar que tem apoio popular.

O grupo da ex-senadora Marina Silva pede que as pessoas publiquem um vídeo no You Tube, com a hashtag #EuAssinei, falando nome, Estado onde mora e afirmando que assinou a ficha de criação da Rede.

Como protagonista da campanha, a Rede publicou um vídeo com o ator Marcos Palmeira, para servir de modelo para os demais apoiadores. "Meu nome é Marcos Palmeira, eu sou do Rio de Janeiro, e sou um dos 900 mil brasileiros que apoiaram a criação da Rede. Nós queremos a Rede participando da política brasileira em 2014", diz o ator na gravação de dez segundos.

Para poder participar das eleições do ano que vem, o pedido de registro da Rede deve ser julgado até o dia 5 de outubro pelo Tribunal Superior Eleitoral. Até agora, porém, o grupo não apresentou o número de fichas de apoio exigido por lei. São necessárias no mínimo 492 mil assinaturas de eleitores. No último levantamento da Rede, os cartórios eleitorais haviam reconhecido cerca de 450 mil assinaturas. Para completar o número necessário, a Rede pede que o TSE considere 95 mil assinaturas que foram rejeitadas sem justificativa.

Em depoimento que também foi publicado na internet, a cantora Adriana Calcanhotto conta que teve a assinatura invalidada pelo cartório por não ter votado nas eleições de 2012. "Sou uma das 95 mil pessoas que tiverem o seu direito de voz na democracia negado por um motivo processual questionável", diz.

Esta semana, Marina começou um périplo pelos gabinetes dos ministros do TSE para tentar convencê-los de que cumpriu todos os requisitos exigidos para a criação de uma legenda. Na terça, se encontrou com o ministro Dias Toffoli. Na quarta, com Laurita Vaz, relatora do processo de criação da Rede. Nesta quinta e sexta, tem encontro marcado com Marco Aurélio Mello, João Otávio de Noronha e Luciana Lóssio. Nas audiências, a ex-senadora tem entregado aos ministros uma espécie de memorial da Rede, documento que traz um detalhado relato de como foi o processo de coleta de assinaturas da sigla Estado por Estado.