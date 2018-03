Rede Sustentabilidade entrega assinaturas para pedir registro

São Paulo - A Rede Sustentabilidade, grupo político da ex-ministra Marina Silva, apresentou na tarde desta quinta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em Brasília as 53 mil assinaturas que faltavam para pedir o registro do partido. Com as novas rubricas, a Rede atinge 442.227 assinaturas autenticadas, cumprindo a meta estabelecida pela Justiça Eleitoral para a criação de novas legendas.

O pedido foi feito pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence, que está advogando para a Rede. Os "marineiros" esperam que dentro de um mês o Tribunal tome uma decisão.

Caso o partido seja formalizado, militantes da Rede deixarão o PSB. O grupo de Marina decidiu se filiar ao partido de Eduardo Campos em 2013, depois que o TSE recusou o registro da legenda.

Marina e seu grupo passaram, então, a atuar de forma independente dentro do PSB. Depois da eleição presidencial do ano passado, na qual Marina assumiu a cabeça da chapa após a morte de Campos, houve um racha na Rede. Os militantes mais à esquerda do grupo discordaram da decisão de apoiar o candidato do PSDB Aécio Neves no segundo turno.

Dirigentes da Rede dizem reservadamente que esperam atrair pelo menos três deputados federais assim que o partido for oficializado. A ideia é que a Rede lance candidatos à prefeitura na maioria das capitais em 2016, mas a cúpula marineira não descarta a possibilidade de apoiar candidatos de outras legendas, principalmente do PPS e do PSB, que estão em processo de fusão.