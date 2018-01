Rede pública conta com novo teste antiaids Mais uma arma utilizada no combate à aids acaba de ser colocada à disposição da rede de saúde pública do País. Trata-se do teste de genotipagem, que permite verificar a resistência do vírus HIV ao coquetel de drogas receitado para combatê-lo. Tem grande importância nos casos em que os remédios deixam de fazer efeito, obrigando o médico a rever a mistura de drogas. A reorientação do tratamento é feita de maneira geral por um processo de erro e acerto. Com o teste de genotipagem, pode-se atingir o alvo com mais facilidade. Atualmente 113 mil pessoas com aids recorrem ao coquetel de drogas distribuído gratuitamente pela rede pública, num programa elogiado internacionalmente. De acordo com informações da coordenação do programa, neste ano serão distribuídos 2 mil kits para o teste, que custará cerca de R$ 400 para os cofres públicos (em laboratórios particulares chega a R$ 1.000). "Essa quantia é suficiente para as necessidades do País, mas poderá ser aumentada em caso de necessidade", explica o coordenador nacional do programa, Paulo Roberto Teixeira. Os testes serão realizados pela Rede Nacional de Genotipagem, composta por 12 laboratórios e um conjunto de 60 especialistas treinados para avaliar os pedidos médicos. Cabe a eles autorizar a realização do teste solicitado. Entre as ONGs que defendem os interesses dos pacientes com aids, a adoção do teste pela rede pública é saudada como uma conquista. Mas também há críticas. "O governo demorou muito e só adotou a medida depois de várias decisões judiciais obrigando à realização do teste", diz Mário Scheffer, do Fórum de ONGs Aids do Estado de São Paulo. Outra crítica é a limitação do uso. "O teste deveria fazer parte da rotina do tratamento, permitindo monitorar constantemente a infecção", diz Scheffer. Para Teixeira, as críticas são injustas. "O teste é um procedimento recente e precisávamos de tempo para implantar a rede. "Quanto à abrangência de sua aplicação, diz: "É preciso ter cuidado, pois nem sempre a falha no tratamento está associada à resistência do vírus. Os especialistas podem ajudar a definir o problema".