Rede nega interesse de Marina por filiação ao PEN

Segundo a Rede, a informação que alguns veículos da imprensa publicaram hoje - dizendo que se a fundação do partido "não vingar, Marina Silva virá ao PEN, segundo dirigente" - não procede. " É importante ressaltar que Marina Silva ou a #rede nunca tiveram tal intenção", explica.

A Rede reforça ainda ser contrária à antecipação da campanha eleitoral "por considerar a discussão inadequada". "Além disso, estamos confiantes em relação ao registro do partido que, agora entra em sua reta final, com o protocolo do registro nos Estados e, nos próximos dias, com o pedido de registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)", finaliza a nota.