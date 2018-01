Rede disponibiliza ficha para filiação

Mesmo enfrentando dificuldades para registrar o partido no Tribunal Superior Eleitoral, a Rede Sustentabilidade começa a disponibilizar nesta terça-feira, 20, em seu site, um formulário de pré-filiação. A coordenação da sigla, liderada pela ex-senadora Marina Silva, espera que os cerca de 10 mil pessoas que colaboraram com a coleta de assinaturas manifestem interesse em fazer parte da nova legenda.

A ideia do grupo é que os inscritos passem por um processo de "formação", com "aulas" virtuais e presenciais, para esclarecer pontos do estatuto e do programa da sigla. Os interessados também terão de assinar uma "Carta Compromisso", para demonstrar que seus valores e princípios estão em sintonia com os defendidos pela Rede.

Os pedidos de filiação serão submetidos à análise dos diretórios locais. Já o processo de filiação de pessoas públicas, como parlamentares e outros detentores de cargos públicos, será analisado diretamente pela Executiva Nacional.

Até agora, apenas três deputados confirmaram que vão migrar para a Rede: Walter Feldman (PSDB-SP), Alfredo Sirkis (PV-RJ) e Domingos Dutra (PT-MA). Dutra, no entanto, diz que esse número pode aumentar caso o registro saia antes de outubro. "Acredito que quanto antes legalizar, mais parlamentares virão", afirmou.

A Rede pretende pedir a certificação na Justiça Eleitoral nesta semana, mesmo sem ter conseguido validar as 492 mil assinaturas necessárias para a criação de uma nova legenda. Até sexta-feira, 16, apenas 250 mil fichas de apoio haviam passado pelo crivo dos cartórios.