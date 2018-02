Rede deve fazer reunião ainda hoje com Marina A cúpula da Rede Sustentabilidade deve se reunir ainda nesta terça-feira com a ex-senadora Marina Silva para discutir os termos colocados pelo PSB para que ela assuma a condição de cabeça de chapa no lugar de Eduardo Campos. O encontro deve ocorrer em Brasília, em local não definido. A senadora Lídice da Mata (BA) e a deputada Luiza Erundina (SP) devem ser convidadas a participar do encontro. Elas elaboram um documento com o legado de Campos, que deve servir como orientação da nova chapa que disputará a eleição para presidente da República.