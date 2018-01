Rede defende candidato próprio na aliança com PSB em MG

Minas é um dos Estados em que há divergências entre dirigentes do PSB e da Rede. O grupo ligado à ex-senadora Marina Silva é desfavorável à possibilidade de dividir o palanque com o PSDB, do tucano Aécio Neves. Conforme noticiou o jornal O Estado de S. Paulo, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, provável candidato ao Planalto pelo PSB, já abriu mão da aliança com o PSDB no Estado de São Paulo. Em troca, espera que Marina aceite ser vice na chapa que deve encabeçar.

"A Rede Sustentabilidade Elo MG, em face dos intensos debates sobre as eleições de 2014 e considerando o papel de Minas Gerais no cenário político brasileiro, vem a público enfatizar a importância de se consolidar uma alternativa política à polarização PT-PMDB/PSDB e de promover as mudanças necessárias que levem ao desenvolvimento justo e sustentável do País", diz a nota.

A Rede apontou ainda que a candidatura própria da coligação deve ser "autêntica, independente e alinhada com os princípios que a #Rede vem defendendo desde a sua criação, como a democratização da democracia, a sustentabilidade e o exercício de uma nova política". Em defesa, aponta que a efetividade do projeto é capaz de "oxigenar e renovar a prática política no Estado, desgastada com o rodízio de velhos grupos no poder e há muito tempo incapaz de ousadia e inovação". "A construção de candidaturas independentes nas eleições de 2014 é a perspectiva que a #Rede propõe a Minas e ao país. Só existe o que se faz", finaliza o texto do grupo.

Além de São Paulo e de Minas Gerais, os aliados mais próximos de Marina trabalham pela candidatura própria em Estados de grande densidade eleitoral, como o Rio de Janeiro.