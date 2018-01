Rede, de Marina Silva, vê clima de hostilidade com ‘apreensão’

A Rede Sustentabilidade, partido da ex-ministra e pré-candidata à Presidência da República Marina Silva, emitiu nota nesta terça-feira, 23, na qual afirma que acompanha com “muita apreensão” o clima de hostilidade criado em torno do julgamento do recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Tribunal Federal Regional da 4.ª Região (TRF-4).

O petista foi condenado em julho do ano passado pelo juiz federal Sérgio Moro, que conduz a Operação Lava Jato na primeira instância, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá.

+++Incerteza jurídica sobre candidatura de Lula vai continuar, diz Control Risks

No comunicado, a Rede diz que o partido vai respeitar a decisão dos desembargadores federais do TRF-4 e volta a defender o fim do foro privilegiado. “Todos são iguais perante a lei”, afirma. “A direção nacional da Rede tem manifestado apoio às investigações da Operação Lava Jato por entender que são necessárias para o aprimoramento da democracia no Brasil.”

Segundo o partido da ex-ministra, os filiados à Rede estão sendo orientados a se manifestar de forma “pacífica, esperando que a sociedade brasileira também o faça”.

+++Se condenado, Lula terá mais poder de transferência de voto, diz analista político

Ainda de acordo com o comunicado, a Rede diz que vai respeitar o resultado do julgamento pelo TRF-4 porque “o sistema judiciário possui seus próprios mecanismos de revisão de decisões que devem seguir critérios técnicos, independentemente da conjuntura política”. “Todos são iguais perante a lei e essa é a base do regime democrático em qualquer lugar do mundo”, afirma a legenda.