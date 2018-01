Rede de Marina cria comitê para achar candidatos

BRASÍLIA - A direção da Rede Sustentabilidade decidiu durante reunião realizada sábado e domingo formar um comitê destinado a procurar quadros políticos, líderes e ativistas sociais que possam ocupar até 30% das candidaturas independentes previstas no estatuto do partido que a ex-senadora Marina Silva está criando. Estes mesmos líderes poderão se tornar também integrantes orgânicos do partido. A exigência é que estejam alinhados com os princípios e valores da Rede.

Durante o encontro do final de semana foi decidida a homologação do diretório nacional da Rede, que tem Marina Silva e Cássio Martinho (de Minas Gerais) como coordenadores e porta-vozes. Também foi referendada a composição dos diretórios estaduais de onze Estados que já deram pedido de registro nos Tribunais Regionais Eleitorais: Acre, Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Da mesma forma, foram referendados os diretórios do Amapá, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, que ainda não pediram o registro aos TREs.

Foi ainda decidido que a partir do dia 20 será aberto o prazo para a pré-filiação a cidadãos que possuam interesse em se associar à Rede. O processo de filiação de parlamentares e outros detentores de cargos públicos será analisado pela Executiva Nacional em diálogo com as comissões estaduais. A filiação terá de ser aprovada em conjunto pelas duas instâncias.

Ficou também acordado que todos os interessados em se filiar à Rede deverão assinar "Carta Compromisso", reafirmando que seus valores e princípios estão em sintonia com os valores e princípios da Rede. Os filiados também deverão participar de processos de formação partidária, para melhor conhecimento do estatuto e programa da legenda que está sendo criada.