Rede de espionagem global provocou repúdio, diz Dilma A presidente Dilma Rousseff começou seu discurso de abertura da 68ª Assembleia Geral da ONU falando do "repúdio e indignação" que as recentes revelações sobre espionagem eletrônica dos Estados Unidos provocaram na comunidade mundial e cobrando ações da comunidade internacional para coibir essas práticas. "Sem respeito à soberania, não há base para o relacionamento entre as nações", afirmou.