Recursos do Tesouro podem ser usados para comprar terras

Também será feito um levantamento das terras da União e do governo do estadual que podem ser destinadas a produtores rurais no processo de demarcação de terras indígenas. Um grupo de trabalho formado por representantes do Ministério da Justiça, da Fundação Nacional do Índio (Funai), da Advocacia-Geral da União (AGU), dos ministérios públicos Estadual e Federal e por líderes indígenas e produtores rurais vai analisar a viabilidade jurídica da destinação das terras.

O grupo vai elaborar um cronograma de resolução dos problemas na região, com prioridade para a Fazenda Buriti, no município de Sidrolândia, onde o índio terena Oziel Gabriel foi morto no dia 30 de maio durante uma ação policial de reintegração de posse. No Mato Grosso do Sul, o clima entre fazendeiros e indígenas é de tensão. Dezenas de propriedades estão ocupadas e no início do mês outro índio terena foi baleado em uma fazenda invadida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.