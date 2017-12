Recurso do comitê de Lula será julgado nesta semana O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve julgar nesta semana um recurso do PT que contesta decisão tomada na semana passada pela Corte rejeitando as contas do comitê financeiro do partido em relação à campanha pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o Estado, as contas foram recusadas porque a sigla recebeu uma doação de R$ 10 mil de uma concessionária de serviço público, a Deicmar. A legislação eleitoral proíbe esse tipo de ajuda. Como punição, o PT pode perder o fundo partidário em 2007. De janeiro a novembro deste ano, o partido recebeu R$ 22,1 milhão do fundo.