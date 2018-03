Recuperados R$ 44,7 mil roubados de prefeitura em PE A polícia de Pernambuco recuperou hoje R$ 44,7 mil roubados segunda-feira da Secretaria de Saúde da prefeitura de Jaqueira, na Zona da Mata. O dinheiro, que seria usado no pagamento dos funcionários públicos municipais, estava numa residência em Catende (PE), junto com dois revólveres calibre 38, que pertenceriam ao dono da casa, identificado como Romildo Soares da Silva Filho, que está foragido. Mais um acusado teria envolvimento com o roubo, mas o nome dele não foi revelado. As informações são da Rádio Jovem Pan.