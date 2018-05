Recuperado da infecção bacteriana, Serra recebe alta do Sírio-Libanês

SÃO PAULO - O ex-governador José Serra recebeu alta na tarde deste sábado, 19, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado desde terça-feira por conta de uma infencção bacteriana. A informação foi confiramada pela assessoria do hospital.

Amigos do ex-governador afirmaram que foi o próprio ex-governador quem optou em permanecer no hospital para evitar complicações com o uso dos antibíóticos.

No fim de janeiro deste ano, Serra passou por uma cirurgia na próstata no mesmo hospital. Em julho de 2013, durante avaliação pré-operatória sobre a hiperplasia prostática benigna, o ex-governador acabou tendo de ser submetido a um cateterismo cardíaco, sendo indicado tratamento percutâneo com colocação de um stent, o que adiou a intervenção cirúrgica na próstata.