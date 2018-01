Recuperação de segurança da Câmara pode levar três meses O coordenador de Apoio Logístico do Departamento de Polícia Legislativa (Depol) da Câmara, Normando Fernandes terá de aguardar de 60 a 90 dias até regressar às atividades. Ele foi ferido com uma pedrada durante a invasão e depredação promovidas pelo Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST), no dia 6. Esse é o tempo necessário para Fernandes se reabilitar da lesão no crânio, de acordo com a Agência Câmara. "A invasão da Câmara pelos sem-terra foi um ato de vandalismo. Muitos grupos sociais apresentam suas reivindicações de forma ordeira. O que aconteceu naquele dia foi um absurdo", afirmou Fernandes. "Eles agiram premeditadamente. Vi, na mão deles, instrumentos de retirar paralelepípedo das ruas. Eles usavam aquilo como armas contra a segurança da Casa", afirma. Após ter recebido o golpe na cabeça durante a ocupação, Fernandes teve auxílio do Serviço Médico da Casa, teve convulsões e foi conduzido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Lúcia, onde ficou em estado de coma induzido.