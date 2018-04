Recuperação de José Alencar é fantástica, afirma médico

Os médicos do Hospital Sírio Libanês decidirão, na semana que vem, a data para a alta do vice-presidente da República, José Alencar, submetido a uma cirurgia no último dia 25. Segundo a equipe médica que acompanha o vice-presidente, Alencar permanece bem e já se alimenta normalmente. O vice-presidente também já consegue caminhar pelo quarto. Veja também: Lula visita José Alencar no Hospital Sírio Libanês Recuperação de Alencar surpreende médicos, diz filho De acordo com o oncologista Paulo Hoff, um dos coordenadores da equipe que assiste Alencar, o prazo para a alta ainda não está definido, mas se dependesse do vice-presidente a saída do hospital aconteceria "hoje mesmo". "A recuperação é fantástica, muito além do que se poderia esperar de alguém com a idade dele", disse Hoff. Alencar tem 77 anos e foi transferido, na última quinta-feira, da Unidade Crítica Coronariana para um quarto no hospital. Hoff afirmou que a prioridade da equipe médica neste momento é garantir a recuperação do vice-presidente da cirurgia para a retirada de tumores do abdômen. Alencar recebeu esta manhã a visita do presidente Luis Inácio Lula da Silva, com quem conversou durante uma hora. Segundo o cardiologista Roberto Kalil Filho, que acompanhou o encontro, a conversa foi amena. "Foi uma conversa absolutamente amigável. Foi a visita de uma grande amigo para outro amigo, e não a visita do presidente da República". Além de Lula, Alencar, e suas respectivas esposas, estiveram no quarto durante a conversa os filhos do vice-presidente, Josué Christiano e Patrícia, e médicos da equipe.