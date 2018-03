Recuperação de Alencar é lenta, porém boa, diz hospital O vice-presidente da República, José Alencar, se recupera bem da cirurgia para a retirada de tumores no abdome, feita no domingo, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. "Devido à alta complexidade da cirurgia, a recuperação do paciente é lenta, porém, considerada boa", informa o boletim médico divulgado hoje. Alencar permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), está consciente e respira sem o auxílio de aparelhos.