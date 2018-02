Reconstituição de sumiço de Amarildo já dura 14h Já dura mais de 14 horas a reconstituição simulada feita Polícia Civil do Rio dos últimos momentos que antecederam o sumiço do pedreiro Amarildo Souza, de 43 anos, na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. A reconstituição teve início por volta das 19 horas desse domingo (1), quatro horas depois do horário previsto inicialmente. Amarildo está desaparecido desde a noite de 14 de julho, após ter sido conduzido por quatro policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora de sua casa, na Rua 2, até à sede da UPP, no Portão Vermelho, na parte alta da Rocinha.