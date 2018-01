'Reconheço que imagens são fortes', diz Arruda Acuado e abandonado politicamente, o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (sem partido), tenta minimizar o impacto da crise do "mensalão do DEM" com visitas solitárias a obras de seu governo. Ontem, ao aparecer na construção da nova rodoviária, ele admitiu, em uma rápida conversa com o Estado, o estrago causado pelo vídeo em que recebe, em 2006, R$ 50 mil das mãos de Durval Barbosa, seu ex-secretário de Relações Institucionais. "Eu reconheço que, num primeiro momento, as imagens são fortes e ruins", afirmou.