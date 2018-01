Recondução de diretor-geral da ANTT será votada após o carnaval

BRASÍLIA - O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse nesta quarta-feira, 15, que a votação da recondução do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Bernardo Figueiredo, será votada somente após o carnaval.

A recondução de Figueiredo havia sido aprovada no início da tarde pela Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado por 16 votos a favor e uma abstenção. "Essa questão é polêmica e não tem data para ser votada", afirmou Jucá.