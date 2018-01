Recibos de panetones podem ter sido forjados

Arruda, por meio do secretário de Ordem Pública, Roberto Giffoni, disse no sábado que os R$ 50 mil eram colaborações de empresários para comprar panetones e brinquedos que seriam distribuídos às crianças carentes. No depoimento que deu à polícia, em 22 de outubro, já na condição de réu colaborador, Barbosa disse que o dinheiro entregue a Arruda era um repasse regular, coletado a partir da cobrança de propinas nos contratos públicos, para "despesas pessoais" do governador.

Em um dos recibos apreendidos nas buscas, sexta-feira passada, o governador acusa o recebimento de R$ 20 mil de Barbosa e diz que o dinheiro é "para pequenas lembranças e nossa campanha de Natal". Como se estivesse fazendo uma prestação de contas, o recibo acrescenta uma estranha explicação para o destino do dinheiro: "Como fazemos todos os anos, os panetones e brindes foram entregues nas creches, asilos e associações de idosos." Os recibos estão passando por perícia do Instituto Nacional de Criminalística.

Apontado nas investigações como operador de Arruda junto às empresas que prestam serviços ao governo, o empresário Renato Malcotti será convocado a depor nos próximos dias por saber do destino do dinheiro arrecadado e da montagem da história dos panetones. Malcotti não foi encontrado. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.