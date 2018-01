Recesso forense suspende prazos processuais no STF Os prazos processuais no Supremo Tribunal Federal (STF) ficam suspensos a partir desta sexta-feira, 20, em razão do período de recesso forense e férias dos ministros. Os prazos voltam a ser contados em 3 de fevereiro de 2014, data em que será realizada sessão solene de abertura do ano judiciário, no Plenário do Tribunal.