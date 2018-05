Receptor de doação terá de emitir comprovante

Pela proposta, as doações de pessoas físicas poderão ser feitas por cartão de crédito, cartão de débito, boleto bancário e até por telefone. O doador terá, no entanto, de ser identificado, e o partido ou candidato obrigado a emitir recibo eleitoral para cada doação realizada.

"Acho melhor as empresas se relacionarem institucionalmente com os partidos do que diretamente com os candidatos, que é uma relação pessoal ", afirmou o presidente nacional do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), ao defender a manutenção das doações ocultas. Nas eleições municipais de 2008, as doações ocultas somaram R$ 192 milhões. PT, PMDB, PSDB e DEM concentraram 70% do total de doações não reveladas.