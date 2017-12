Receita não quebrou sigilo de Nildo, diz secretário O secretário-adjunto da Receita Federal, Ricardo Pinheiro, informou nesta quarta-feira que o caseiro Francenildo dos Santos Costa, o Nildo, nunca pagou CPMF até dezembro de 2005. "Nunca nenhum banco informou para a Receita Federal dados de CPMF em relação a este contribuinte. Desafio qualquer banco no Brasil que mostre documento de CPMF apresentado à Receita Federal com aquele CPF", afirmou. Pinheiro fez essas afirmações ao garantir que não partiu da Receita a divulgação dos dados bancários do caseiro. "Na Receita Federal não foi, porque não tinha aqui esse dado", afirmou. O secretário disse que os dados com a movimentação bancária de Nildo no primeiro trimestre deste ano, quando o caseiro teria realizado os saques em sua conta, só estarão disponíveis na base de dados da Receita em maio. Essas explicações serão encaminhadas, até amanhã, ao deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), que enviou requerimento à Receita solicitando informações sobre a movimentação bancária do caseiro. Pinheiro disse que a Receita vai cumprir a decisão da juíza da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, Maria de Fátima Costa, que expediu mandado de busca e apreensão na Receita para averiguar se houve violação do sigilo fiscal do caseiro. "Decisão judicial se cumpre. Pena que isso nasça de uma especulação leviana e despropositada", criticou Pinheiro. "Não existe, dentro da Receita, dado que permita identificar se algum contribuinte tem conta em qualquer instituição bancária". O secretário defendeu o direito do servidor da Receita de acessar informações sobre um contribuinte. "Acessar em si é um direito das suas funções. Faz parte do dia-a-dia de quem está na atividade. O que temos que discutir é o mau uso da informação", disse.