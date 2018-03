Receita lança diretrizes tributárias para eleições 2008 A Receita Federal, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, elaborou uma cartilha com informações sobre o cumprimento de obrigações tributárias por candidatos, partidos políticos e comitês eleitorais durante as eleições deste ano. O objetivo da divulgação do documento, cujo conteúdo pode ser conferido na página da receita na internet (www.receita.fazenda.gov.br), é esclarecer as obrigações tributárias devidas durante esse período e como elas devem ser cumpridas. Além da lista de obrigações, o documento apresenta simulações de casos concretos.