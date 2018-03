Receita investiga aplicações em paraísos fiscais A Receita Federal está investigando os investidores que fizeram aplicações em fundos off-shore localizados em paraísos fiscais e administrados pelo banqueiro Daniel Dantas, preso ontem na Operação Satiagraha, da Polícia Federal. Essa é uma segunda fase de investigação, que ganhou força com a apreensão de documentos e equipamentos na Operação Chacal, realizada pela PF no final de 2004. Os clientes de Dantas investigados são suspeitos de evasão de divisas. Segundo a Receita e o Ministério Público Federal, cerca de uma centena de pessoas e empresas colocaram recursos em paraísos fiscais por meio de fundos irregulares. A maior parte desses aplicadores atua no Rio, onde as investigações da Receita estão concentradas. Investimentos imobiliários de Dantas no Rio também são alvo de investigação.