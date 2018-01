Receita Federal desmonta esquema que fabricava restituições do Imposto de Renda A Receita Federal desmontou nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, um esquema que fabricava restituições do Imposto de Renda e que teria causado prejuízos de R$ 1 milhão aos cofres públicos nos últimos cinco anos. Cerca de 25 servidores, entre auditores fiscais da Receita Federal e policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal, um deles em escritório de contabilidade. O objetivo dos fraudadores era receber cerca de R$ 5 milhões em restituições indevidas, mas foram retidas em malha fina. Nas investigações, ficou comprovado o uso de cerca de mil CPFs na fraude. A maioria dos portadores de CPF, embora nunca tenha tido Imposto de Renda retido na fonte, pleiteava o pagamento de restituição em suas declarações. Um dos mentores do esquema que fabricava restituições possui vários CPFs e identidade falsos. Os documentos seriam usados para abertura de contas bancárias, compra de bens, criação de empresas, entre outras operações.